Он подчеркнул, что знал Сафронова как профессионального журналиста, который хорошо разбирается в материале, который потом в виде публикаций появлялся в «Коммерсанте». После его ухода из журналистики его пригласили на работу в Роскосмос.

«Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности Роскосмоса. Доступа к закрытой информации не имел», — заявил Рогозин. Он подчеркнул, что никогда не сомневался в высоком профессионализме Сафронова и его личной порядочности.

Глава Роскосмоса заявил, что уверен в объективной позиции следствия, которое во всем разберется.

Советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова сотрудники ФСБ задержали утром во вторник, 7 июля, около его дома. Против него завели уголовное дело по статье «Государственная измена». По версии силовиков, он передавал информацию представителю спецслужб НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

До перехода в Роскосмос Иван Сафронов девять лет проработал в газете «Коммерсант», а после перешел в «Ведомости», откуда уволился после смены собственника издания.