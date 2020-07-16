Московский суд признал арест Ивана Сафронова законным

Ивана Сафронова, советника генерального директора Роскосмоса, задержали по подозрению в госизмене. Лефортовский районный суд оставил решение предыдущей инстанции в силе и признал законным арест журналиста.

«Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — приводит слова из решения судьи Наталья Коновалова агентство ТАСС. Заседание проходило в закрытом формате, а обвиняемого охраняли три сотрудника ФСБ. Суд в течение четырех часов изучал секретные материалы дела, после чего решил не удовлетворять жалобу защиты.

Просмотрев документы дела, судья также приняла решение исключить из материалов сведения о том, что Сафронов сотрудничал с чешскими спецслужбами.

Бывшего корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости» следствие обвиняет в передаче информации из государственной тайны иностранным агентам. Сафронова задержали 7 июля, тогда суд отправил журналиста под арест на два месяца. В поддержку Сафронова выступили более 20 общественных деятелей и его коллег.