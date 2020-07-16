Более 20 общественных деятелей и журналистов поручились за Сафронова

Среди них бывшая глава РБК и основатель интернет-ресурса The Bell Елизавета Осетинская, бывший заместитель главного редактора «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев.

Кроме того, поручительства написали директор департамента кадров государственной корпорации «Роскосмос» Владимир Матвейчук, главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров, главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин и декан факультета коммуникаций Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Быстрицкий.

Жалоба на арест Сафронова будет слушаться в Мосгорсуде 16 июля. Он содержится в СИЗО «Лефортово».

Сафронова задержали 7 июля. Ему предъявили обвинение в госизмене, но мужчина вину не признал. По заявлению ФСБ, Сафронов сотрудничал с одной из западных спецслужб. Если его признают виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что задержанный советник не имел доступа к секретным сведениям госкорпорации.

Сафронов более 10 лет освещал работу оборонно-промышленного комплекса и входил в кремлевский пул. Он работал в газете «Коммерсант» до мая 2019-го, с июля того же года — в «Ведомостях». Должность советника главы Роскосмоса по информационной политике Сафронов получил 18 мая 2020-го.