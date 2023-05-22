Происшествия 22 мая 2023, 11:16 Жительница Подмосковья нашла в огороде рухнувший беспилотник — СМИ Shot: дрон DJI Mini 2 упал в огороде рядом с промзоной под Люберцами в Подмосковье РИА «Новости»

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Небоевой беспилотник нашли на садовом участке под Люберцами недалеко от промзоны. Кинологи обследовали дрон, флеш-карту передали на проверку силовикам, сообщил Telegram-канал Shot.

Женщина в деревне Машково обнаружила на своем огороде квадрокоптер с камерой DJI Mini 2 и позвонила в полицию. Кинологи с собаками осмотрели БПЛА и не нашли взрывчатых веществ. Карту памяти передали силовикам, которые выяснят принадлежность и назначение беспилотника.

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В деревне Дятлово беспилотник дважды пролетал над одним и тем же участком. Владелица спугнула его, пригрозив пальцем, а ее супруг выяснил, что так риелтор вел незаконную съемку. Полиция начала проверку.

В Курской области пограничники остановили атаку двумя беспилотниками. Один из них посадили при помощи специального противодронного ружья, другой врезался в ограждение. В Белгородской области сбили беспилотник со взрывчаткой и металлическими шариками. Его засекли в Шебекинском городском округе.