Происшествия 22 мая 2023, 09:06 Пограничники остановили атаку дронами в Курской области — Shot Shot: пограничники предотвратили атаку двумя беспилотниками в Курской области РИА «Новости»

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Украинские беспилотники летели в сторону Глушковского района Курской области, но пограничники заметили их и остановили атаку. Один дрон посадили, другой врезался в сетку и сгорел, сообщил Telegram-канал Shot.

Два беспилотных летательных аппарата, по информации источника канала, летели в сторону Глушковского района. При помощи антидронового оружия пограничники посадили один из них, другой врезался в сетку ограждения и взорвался. Атаку удалось предотвратить, никто не пострадал.

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В Белгородской области 20 мая при помощи электронного ружья посадили, а затем уничтожили один беспилотник. Он успел пролететь 600 метров от российской границы.

Украинские войска обстреляли в Запорожской области город Пологи, повредили электроподстанцию и разрушили частный дом. Под обломками остались люди, спасатели устроили разбор завалов.