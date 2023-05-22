Происшествия 22 мая 2023, 09:08 Появились новые подробности о сбитом пограничниками БПЛА под Белгородом Telegram-канал Shot: сбитый БПЛА в Белгородской области начинили взрывчаткой РИА «Новости»

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Сбитый пограничниками беспилотник в Шебекинском районе Белгородской области имел взрывоопасную «начинку». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, дрон начинили взрывчаткой и металлическими шариками. Telegram-канал опубликовал кадры с его обломками.

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«К корпусу аппарата прикрепили СВУ с поражающими элементами», — уточнили в сообщении.

При падении БПЛА взрывное устройство не сдетонировало, благодаря чему никто не пострадал.

Российская система ПВО сработала в Шебекинском городском округе Белгородской области в пятницу, 19 мая. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он обратил внимание, что в этот же день ВСУ обстреляли село Старый Хутор Валуйского округа, где одна из ракет разорвалась во дворе частного дома. Мужчина получил осколочные ранения, его забрали в больницу в состоянии средней тяжести.