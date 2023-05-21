21 мая 2023, 17:02
Жительница Подмосковья прогнала летавший над ее дачей беспилотник
«Пригрозила пальцем». Дачница из Подмосковья прогнала круживший над ее участком дрон
Жительница Московской области пригрозила пальцем квадрокоптеру над ее участком. После этого дрон улетел, сообщили в Telegram-канале Shot.
«Над участком Натальи в деревне Дятлово начал летать не виданный ранее квадрокоптер. Женщина поняла, что ее снимают, и решила остановить незаконную съемку — она просто погрозила пальцем в камеру, и „птичка“ моментально улетела», — написали в сообществе.
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Через время дрон вернулся и начал летать еще ниже, однако Наталья снова пригрозила технике пальцем. В итоге женщине удалось окончательно прогнать «птичку».
Позднее супруг собственницы участка выяснил, что съемку вел некий риелтор. Теперь с ним общается полиция, ведь полеты любых коптеров в регионе запретили.
Ранее дрон, оснащенный видеокамерой, рухнул на стоянку для автомобилей в Подольске вечером 9 мая. Размер упавшего БПЛА составил 1,5 метра.
Беспилотники
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