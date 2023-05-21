Происшествия 21 мая 2023, 17:02 Жительница Подмосковья прогнала летавший над ее дачей беспилотник «Пригрозила пальцем». Дачница из Подмосковья прогнала круживший над ее участком дрон

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Жительница Московской области пригрозила пальцем квадрокоптеру над ее участком. После этого дрон улетел, сообщили в Telegram-канале Shot.

«Над участком Натальи в деревне Дятлово начал летать не виданный ранее квадрокоптер. Женщина поняла, что ее снимают, и решила остановить незаконную съемку — она просто погрозила пальцем в камеру, и „птичка“ моментально улетела», — написали в сообществе.

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Через время дрон вернулся и начал летать еще ниже, однако Наталья снова пригрозила технике пальцем. В итоге женщине удалось окончательно прогнать «птичку».

Позднее супруг собственницы участка выяснил, что съемку вел некий риелтор. Теперь с ним общается полиция, ведь полеты любых коптеров в регионе запретили.

Ранее дрон, оснащенный видеокамерой, рухнул на стоянку для автомобилей в Подольске вечером 9 мая. Размер упавшего БПЛА составил 1,5 метра.