Происшествия 08 апреля 2024, 23:37 Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью РИА «Новости»

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Российская система противовоздушной обороны сбила дрон Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 23:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

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Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал молоковоз на трассе в Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в результате взрыва дрона получила повреждение цистерна грузовика, водитель не пострадал.

В ночь на понедельник, 8 апреля, Минобороны России сообщило, что артиллеристы уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область.