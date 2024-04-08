08 апреля 2024, 23:37
Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
Российская система противовоздушной обороны сбила дрон Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
«Около 23:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.
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Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал молоковоз на трассе в Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в результате взрыва дрона получила повреждение цистерна грузовика, водитель не пострадал.
В ночь на понедельник, 8 апреля, Минобороны России сообщило, что артиллеристы уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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