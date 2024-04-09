Происшествия 09 апреля 2024, 00:21 Ракетную опасность объявили в Белгороде РИА «Новости»

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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей города не подходить к окнам, а лучше — укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон.

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«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью.

Утром в понедельник, 8 апреля, Гладков писал, что дрон ВСУ атаковал молоковоз на трассе в Белгородской области. По словам губернатора, в результате взрыва повреждена канистра грузовика, водитель машины не пострадал.