09 апреля 2024, 00:21
Ракетную опасность объявили в Белгороде
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей города не подходить к окнам, а лучше — укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон.
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«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью.
Утром в понедельник, 8 апреля, Гладков писал, что дрон ВСУ атаковал молоковоз на трассе в Белгородской области. По словам губернатора, в результате взрыва повреждена канистра грузовика, водитель машины не пострадал.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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