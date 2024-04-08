08 апреля 2024, 09:56
Беспилотник ВСУ атаковал молоковоз в Белгородской области
Гладков: дрон ВСУ атаковал молоковоз на трассе в Белгородской области
Украинские националисты беспилотником нанесли удар по движущемуся молоковозу в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Движущийся по дороге молоковоз попал под атаку со сторону украинского дрона-камикадзе на участке трассы между селами Бирюч и Старый Хутор Валуйского городского округа», — написал он.
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Гладков отметил, что водитель транспорта в результате взрыва не пострадал, повреждения получила цистерна.
В воскресенье, 7 апреля, боевики ВСУ атаковали беспилотниками сразу несколько белгородских сел. Гладков отмечал, что пострадали линии электропередач, два автомобиля и крыша частного дома. Среди местного населения пострадавших нет.
Также ранее ВСУ нанесли удар по детскому саду и школе в селе Вязовое Белгородской области, здесь также обошлось без пострадавших.
Беспилотники
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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