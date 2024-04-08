Важное 08 апреля 2024, 09:56 Беспилотник ВСУ атаковал молоковоз в Белгородской области Гладков: дрон ВСУ атаковал молоковоз на трассе в Белгородской области РИА «Новости»

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Украинские националисты беспилотником нанесли удар по движущемуся молоковозу в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Движущийся по дороге молоковоз попал под атаку со сторону украинского дрона-камикадзе на участке трассы между селами Бирюч и Старый Хутор Валуйского городского округа», — написал он.

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Гладков отметил, что водитель транспорта в результате взрыва не пострадал, повреждения получила цистерна.

В воскресенье, 7 апреля, боевики ВСУ атаковали беспилотниками сразу несколько белгородских сел. Гладков отмечал, что пострадали линии электропередач, два автомобиля и крыша частного дома. Среди местного населения пострадавших нет.

Также ранее ВСУ нанесли удар по детскому саду и школе в селе Вязовое Белгородской области, здесь также обошлось без пострадавших.