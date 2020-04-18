Жители обрушившегося дома в Орехово-Зуеве стали возвращаться в уцелевшие подъезды

Эксперты проверили третий и четвертый подъезды дома, где 4 апреля взорвался бытовой газ. Они подтвердили безопасность и заключили, что люди могут возвращаться домой. Первые жители уже зашли в свои квартиры.

«Сегодня в полдень была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям, режим ЧС снят с части дома, где расположены третий и четвертый подъезды, данное решение принято всеми членами Комиссии единогласно», — приводит пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева слова зампредседателя правительства области Евгения Хромушина.

Специалисты выдали официальное заключение, что квартиры в этой части дома безопасны для проживания. В оба подъезда вернули газ, тепло, воду и подключили к канализации. Жители начали возвращаться домой днем 17 апреля. Всего в двух подъездах находится 40 квартир.

Ранее губернатор Подмосковья поручил сделать так, чтобы жильцы вернулись в третий и четвертый подъезды до 21 апреля. Кроме того, он попросил оперативно начать восстановление первого и второго подъездов, чтобы люди заселились обратно к 1 октября.

Всего в доме отремонтируют 80 квартир. Рабочие сделают качественный ремонт и установят новое газовое оборудование. В здании уже демонтировали крышу над местом обрушения и усилили отопительную систему.

«Восстановлена работоспособность инженерных коммуникаций: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, заменено внутриквартирное газовое оборудование, произведен пуск газа, причем жители лично присутствовали при проверке оборудования», — отметили в пресс-службе.

Днем 4 апреля в пятиэтажке №31 на улице Гагарина произошел взрыв бытового газа, на третьем этаже. В результате во втором подъезде обрушились квартиры с третьего по пятый этаж. Погибли три человека, 10 попали в больницу. Экспертиза пришла к выводу, что дом подлежит восстановлению. Часть жильцов на время ремонта решили расселить. Во время переезда гражданам помогали волонтеры.