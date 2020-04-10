Обрушившийся в Орехово-Зуеве дом начали восстанавливать

Фонд капитального ремонта Московской области начал работы по восстановлению частично разрушенного дома в Орехово-Зуево. Он пострадал из-за взрыва бытового газа.

Как сообщила пресс-служба министерства ЖКХ Московской области, во время работ в доме № 31 на улице Гагарина заменят и восстановят внутренние инженерные сети. Речь идет о холодном и горячем водоснабжении, центральном отоплении, канализации и газоснабжении.

Подрядная организация Фонда капитального ремонта укрепила крышу дома и демонтировала кровлю над местом обрушения. В ближайшее время рабочие восстановят водоснабжение в третьем и четвертом подъездах дома. Пока все коммунальные услуги отключены. Сейчас дом расселен и оцеплен. Его охраняют сотрудники полиции.

Источник фото: пресс-служба министерства ЖКХ Московской области

Фонд капитального ремонта Подмосковья и ГБУ «Управление технического надзора капитального ремонта» Московской области взяли под свой контроль ликвидацию последствий взрыва газа и следят за ремонтом здания.

Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что первый и второй подъезды дома на улице Гагарина полностью восстановят за шесть месяцев. Там отремонтируют все 80 квартир и установят новое газовое оборудование. Жители должны вернуться домой уже осенью 2020 года.

ЧП в жилом доме подмосковного Орехово-Зуева случилось 4 апреля. На третьем этаже произошел взрыв газа. После этого часть здания обрушилась. Три человека погибли, несколько пострадали.

Следственный комитет назвал неосторожное обращение с бытовым газом основной причиной произошедшего.