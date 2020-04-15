Последние проверки проведены в квартирах жителей подмосковного дома, где взорвался газ

Третий и четвертый подъезды дома на Гагарина, 31 по заключению экспертов для жизни пригодны. Теперь специалисты всех профильных ведомств должны проверить состояние каждой квартиры. Вода, электричество, внешние повреждения, и, главное — подключение к газу. Съемочная группа «360» проверила одну из квартир вместе с комиссией.

Десять дней прошло после взрыва газа в доме на Гагарина 31. На месте обвалившегося подъезда — растяжка с нарисованными на ней стенами и окнами. Так жителям психологически легче. Хотя сегодня для многих из них день волнительный.

«Надеемся, что повреждений больших нет в квартире и побыстрее нас заселят. Хочется уже попасть к себе домой», — рассказала жительница одной из квартир.

По словам главного инженера управляющей компании дома Романа Исайко, необходимо осмотреть перекос дверных проемов, проверить правильность открытий. Затем осмотреть помещение внутри на наличие трещин и деформаций.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь несущая перемычка находится. Ее внешний вид можно оценить, она ничем не декорирована. Трещин и видимых разрушений арматуры нет, иначе была бы трещина бы насквозь. Ее было бы видно и на штукатурке и на окрасочном слое», — рассказал он.

Источник фото: телеканал «360»

По словам экспертов, серьезных деформаций в уже обследованных квартирах нет. Комиссия проверяет все жилые помещения, параллельно записывая все данные в специальный акт дефекта.

Источник фото: телеканал «360»

«Составляем акт дефекта для того, чтобы уже сформировать общую сводную по целому подъезду. Серьезных повреждений я не зафиксировал. Единственное была у нас квартира на пятом этаже, у девушки были старые оконные рамы. Там треснуло окно», — отметил сотрудник администрации Орехово-Зуево Дмитрий Нестеров.

Стекло пообещали заменить. А у соседнего подъезда вовсю распаковывают совершенно новые плиты. Для квартир, где газовое оборудование не соответствует нормам.

Источник фото: телеканал «360»

«В выявленных квартирах идет бесплатная замена плит и колонок», — сообщил старший мастер городской инженерной службы Юрий Конин.

В квартирах уже есть горячая и холодная вода и электричество. Контрольную проверку газового оборудования сделают сегодня в течение дня.