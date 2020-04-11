Ребята из «Молодой гвардии» помогли с переездом жителям дома в Орехово-Зуеве, где взорвался газ
«Это большая трагедия, которая потрясла Московскую область, а ведь мы и так живем в непростое время пандемии. Естественно, наша организация не осталась в стороне и от этой беды», — рассказал руководитель подмосковного отделения «Молодой гвардии „Единой России“» Александр Толмачев.
Активисты организации в Орехово-Зуеве помогли вынести из квартир вещи, мебель и бытовую технику и погрузить все это в машины.
Толмачев поблагодарил ребят за работу. Он сообщил, что молодогвардейцы готовы и дальше оказывать жильцам свою помощь.
Взрыв в пятиэтажке № 31 по улице Гагарина произошел 4 апреля. Взорвалась газовая колонка на третьем этаже. В результате в одном из подъездов обрушились квартиры с третьего по пятый этаж. Погибли три человека, 10 попали в больницу.
Экспертиза пришла к выводу, что дом подлежит восстановлению. Часть жильцов на время ремонта решили расселить.