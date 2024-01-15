Происшествия 15 января 2024, 07:50 Жители Мелитополя услышали взрыв Система ПВО сработала в Мелитополе вечером 14 января РИА «Новости»

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В Мелитополе вечером 14 января сработала система ПВО. Оперативные службы зафиксировали взрыв, сообщило РИА «Новости».

Громкий звук услышали в 20:30. По словам представителя оперативных служб, в Мелитополе прогремел взрыв, связанный с работой систем ПВО.

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«Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Информация уточняется», — сказал он.

Мелитополь стал столицей Запорожской области, вошедшей в состав России. Регион поделили на 16 административных единиц, в том числе 13 районов. Город Запорожье остался под контролем украинской армии. Вооруженные силы Украины планировали в рамках контрнаступления 2023 года за полмесяца взять Мелитополь в осаду, затем пойти на Маруиполь и Крым. Сначала в регион перебросили до 50 батальонов, затем увеличили группировку в полтора раза. Однако планы киевского режима провалились.