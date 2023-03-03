Общество 03 марта 2023, 22:34 Мелитополь стал столицей Запорожской области Врио главы Запорожской области Балицкий подписал указ о переносе столицы в Мелитополь РИА «Новости»

Читать 360tv в

Территорию Запорожской области разделили на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе. Указ подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Документ опубликовали на сайте администрации.

«Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь», — отметили в тексте указан.

Реклама

Регион разделили на 13 районов и три города областного значения. Документ подписали 3 марта. Он вступил в силу после официального опубликования.

Реклама

Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного референдума. Абсолютное большинство жителей региона — 93,11% — проголосовали за присоединение.

Украина легитимность референдума не признала и продолжает обстреливать территорию области. Под контролем России находится свыше 70% региона, украинские военные продолжают удерживать город Запорожье.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков ранее заявил, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские военные нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Малая Токмачка и Каменское.