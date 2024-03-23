Эксклюзив 23 марта 2024, 22:50 Жители Клина продолжили нести цветы, свечи и игрушки к памятнику Петру и Февронии Жители Клина принесли цветы, свечи и игрушки к памятнику Петру и Февронии

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Жители Клина продолжают нести цветы, свечи и игрушки к памятнику Петру и Февронии в сквере Афанасьева. Там организовали стихийный мемориал памяти погибшим при теракте в Crocus City Hall.

Также горожане приходят почтить память жертв теракта в сквер «Имена земли Клинской — История земли русской» на Чепеле.

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Стихийный мемориал организовали и жители Электростали. Люди с самого утра несут на площадь перед культурным центром «Октябрь» цветы, игрушки и зажигают свечи. Также в Домодедово люди несут к памятнику землякам, погибших в локальных войнах, цветы и мягкие игрушки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что «трагедия объединила нас всех». Неравнодушные граждане идут к мемориалам, а также в донорские центры по всему региону.