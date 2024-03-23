Подмосковье 23 марта 2024, 22:12 Стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Crocus City Hall появился в Электростали Источник фото: Нина Басиситая

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Мемориал в память о жертвах террористической атаки в Crocus City Hall появился в Электростали. Люди с самого утра несут на площадь перед культурным центром «Октябрь» цветы, игрушки и зажигают свечи.

Многие не могут сдержать слез. Приносят тетрадные листки с написанными от руки словами молитв и молятся о тех, кто погиб, и о тех, кто выжил, но потерял своих родных, тех, за чьи жизни продолжают бороться врачи.

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Люди организуют стихийные мемориалы по всему Подмосковью, с утра сдают кровь в больницах. Трагедия, которая унесла более ста жизней, не оставила равнодушными никого.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим при теракте Crocus City Hall.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы. Пострадали свыше 100 человек.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих посетителей комплекса.