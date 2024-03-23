Подмосковье 23 марта 2024, 20:48 «Там погибли и дети». Стихийный мемориал появился в Домодедове Стихийный мемориал в память о жертвах теракта появился в Домодедове Источник фото: Наталья Надточая

Читать 360tv в

Жители Подмосковья организовали стихийные мемориалы в память о жертвах теракта, унесшего жизни боле чем ста человек в Crocus City Hall, практически во всех округах региона. Домодедово скорбит вместе со всей страной. С утра люди несут к памятнику землякам, погибших в локальных войнах, цветы и мягкие игрушки, зажигают свечи.

Александр Кузьмин, один из тех, кого потрясла трагедия.

Реклама

«Произошел ужасный, из ряда вон выходящий случай. Я практически не спал ночь. Очень переживал. Смотрел за событиями, произошедшими в „Крокусе“. Страшно подумать, сколько людей погибло. Самое ужасное среди них — дети», — поделился Кузьмин.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим при теракте в Crocus City Hall.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы. Пострадали свыше 100 человек.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих.

После теракта к россиянам обратился Владимир Путин. Он пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.