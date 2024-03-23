Происшествия 23 марта 2024, 20:28 «Трагедия объединила нас». Воробьев поблагодарил неравнодушных за помощь пострадавшим Воробьев поблагодарил всех неравнодушных за помощь пострадавшим при теракте

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Большое количество неравнодушных жителей в разных уголках Москвы и Подмосковья сдавали кровь для пострадавших во время теракта в Crocus City Hall. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех неравнодушных за помощь.

«Эта трагедия объединила нас всех. Более трех тысяч человек пришли сдавать кровь», — отметил глава региона.

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Свою помощь также предлагали российские компании. Воробьев напомнил о словах президента Владимира Путина, который сказал, что все гарантии незыблемы и государство их выполнит. Однако еще одна возможность есть у российского бизнеса.

«Такая возможность и желание есть. Мы предоставим счет, где бизнес может поучаствовать», — добавил губернатор.

Он напомнил, что свою помощь предложило огромное количество людей.

«Хочу поблагодарить всех, кто проявил неравнодушие. Вас, уважаемые коллеги, потому что мы с вами работаем уже почти сутки, потому что максимальное информирование, максимальное внимание к тем, кто оказался в беде, в этой страшной трагедии, наша прямая задача. Мы очень стараемся делать ее оперативно, добросовестно, но ни в коем случае без суеты и спешки», — подчеркнул Воробьев.

Более 100 сотрудников Центра помощи консультируют родственников жертв и пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Люди приходят в бизнес-центр «Кубик» с самого утра, чтобы узнать о своих близких.