Важное 16 ноября 2023, 19:04 Пожилая женщина погибла при обрушении в жилом доме в Астрахани Инфоштаб Астрахани сообщил об одном погибшем в ходе обрушения в жилом доме

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В ходе частичного обрушения жилого дома в Астрахани погибла пожилая женщина. Об этом сообщил инфоштаб Астрахани.

Погибшей женщине было 84 года. Она проживала на пятом этаже обрушившегося жилого дома. В момент ЧП она находилась у себя дома и не успела вовремя покинуть здание, указали в инфоштабе.

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«Ее тело извлекли из-под завалов», — указали в сообщении.

Вечером в четверг в жилом доме в Астрахани обрушились два подъезда. Из обрушившегося здания спасателям удалось эвакуировать 213 человек, 37 из которых — дети. Власти города распорядились о создании трех пунктов временного размещения. Жителей дома обеспечили горячей едой и водой.

Директор управляющей компании прибыл к месту ЧП. Он отметил, что пока не знает причины, по которой произошло обрушение части здания. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов он начал обзванивать жильцов пострадавшего дома и формировать списки.

Частичное обрушение жилого дома в Астрахани было ожидаемым, а причиной ЧП могла стать подземная река. Об этом написала в соцсетях одна из местных жительниц.