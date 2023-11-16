Эксклюзив 16 ноября 2023, 19:06 «Списки готовим, обзваниваем». Директор УК прибыл на место ЧП в Астрахани Директор УК рухнувшего в Астрахани дома прибыл на место ЧП Телеканал «360»

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Директор управляющей компании прибыл к месту ЧП в Астрахани, где произошло обрушение части дома. Об этом он сообщил «360».

По его словам, на место случившегося также приехали сотрудники полиции. Сейчас глава УК и правоохранители обзванивают жильцов пострадавшего здания.

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«Уже на месте. С сотрудниками полиции обзваниваем жителей. <…> Списки готовим», — сказал директор управляющей компании.

Он отметил, что пока не знает причины, по которой произошло обрушение части здания. По его словам, информации о потерпевших тоже еще нет.

ЧП произошло на Привокзальной площади, уточнил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС начали разбирать завалы. Из здания эвакуировали более 200 человек.