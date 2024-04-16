16 апреля 2024, 13:45
Жители белгородского села Поповка остались без света в результате атаки ВСУ
Гладков: ВСУ атаковали белгородское село Поповка, повреждена ЛЭП
Жители села Поповка Краснояружского района Белгородской области остались без света в результате обстрела ВСУ. Причина — в поврежденной ЛЭП, пояснил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Повреждена линия электропередачи, временно без света остаются абоненты села», — написал он.
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Гладков добавил, что люди не пострадали. Аварийные службы начнут ликвидировать последствия ЧП после согласования с Минобороны России.
Утром 16 апреля над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника. Их ликвидировали дежурные средства противовоздушной обороны. Ранее, 15 апреля, инфраструктурный объект связи в регионе подвергся атаке дрона-камикадзе ВСУ. Кроме того, в селе Глотово в Белгородской области загорелся фельдшерско-акушерский пункт, на который сбросили взрывное устройство с беспилотника. В обоих случаях никто не пострадал.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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