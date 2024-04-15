Важное 15 апреля 2024, 11:06 Фельдшерско-акушерский пункт загорелся после атаки БПЛА в Белгородской области Губернатор Гладков: ВСУ ударили по зданию ФАП в селе Глотово под Белгородом Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Украинские боевики атаковали с помощью беспилотника село Глотово в Грайворонском городском округе. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате удара произошел пожар в фельдшерско-акушерском пункте. По словам главы региона, украинский БПЛА сбросил на здание взрывное устройство. Никто из местных жителей не пострадал.

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«Очаг возгорания оперативно потушили пожарные расчеты», — добавил губернатор.

Ранее средства противовоздушной обороны перехватили украинский дрон над Краснодарским краем. По информации Минобороны, ВСУ пытались с помощью беспилотника самолетного типа атаковать объекты на российской территории.

За день до этого военные ликвидировали два БПЛА над Белгородской областью. Атаку дрона также зафиксировали в Никитовском районе Горловки. В результате удара беспилотника вспыхнул пожар, несколько спасателей получили ранения. БПЛА также полностью уничтожил автоцистерну МЧС.