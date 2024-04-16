Происшествия 16 апреля 2024, 10:38 Три беспилотника ВСУ уничтожили над Белгородской областью Минобороны: средства ПВО уничтожили 3 беспилотника ВСУ в Белгородской области РИА «Новости»

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Три украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью около 09:30 16 апреля. Об этом сообщило Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

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Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали дроны.

Ранее министерство обороны докладывало об уничтожении малоразмерного воздушного шара ВСУ над Курской областью. Его обезвредили около 08:15.

Белгородская область наравне с другими приграничными регионами России постоянно попадает под удар украинских боевиков. Накануне, 15 апреля, дрон-камикадзе ВСУ повредил в регионе инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал. В тот же день в результате атаки беспилотника в селе Глотово в Белгородской области загорелся фельдшерско-акушерский пункт. На здание сбросили взрывчатку. Пострадавших также не было.