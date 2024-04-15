Происшествия 15 апреля 2024, 12:11 Дрон-камикадзе повредил инфраструктурный объект связи в Белгородской области Губернатор Гладков: дрон-камикадзе атаковал объект связи в селе Графовка

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Краснояружский район атаковали дроном-камикадзе. Жители не пострадали. Инфраструктурный объект связи получил повреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Графовка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи», — заявил он.

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Аварийные службы, по словам Вячеслава Гладкова, приступят к работе в ближайшее время. Другой беспилотник атаковал фельдшерско-акушерский пункт в селе Глотово Грайворонского городского округа. Губернатор сообщил, что после сброса взрывного устройства на здание начался пожар. Огонь потушили, никто не пострадал.

Вечером 14 апреля в Белгородской области сбили два беспилотника самолетного типа. Ночью один дрон ликвидировали в Краснодарском крае.