Жителей дома в Ногинске, где взорвался газ, разместили в детском саду

В Ногинске для жителей дома, поврежденного в результате взрыва газа, организовали пункт временного размещения в ближайшем детском саду. Об этом со ссылкой на администрацию Богородского городского округа сообщил «Интерфакс».

Власти муниципалитета сообщили, что спасатели вывели из дома пять человек, остальные вышли сами.

«Пункт временного размещения организован в ближайшем детском саду. Жители будут обеспечены питанием и теплыми вещами», — сообщили в администрации округа.

По данным агентства, в доме проживают 167 человек. По последней информации, погибли два человека — мужчина и женщина, сообщили в СКР, но власти Подмосковья это не подтверждают. сообщили в СКР, но власти Подмосковья это не подтверждают. Еще пятеро пострадали. В Минздраве Подмосковья сообщили, что пострадавших госпитализировали в Ногинскую ЦРБ.

Газ взорвался в многоэтажке в Ногинске утром в среду. Момент взрыва попал на видео. В результате произошло обрушение на втором, третьем и четвертом этажах одного из подъездов. Причины взрыва выясняются. Следственный комитет открыл дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности. Прокуратура начала проверку.