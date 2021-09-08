Момент взрыва газа в Ногинске попал на видео

Взрыв газа произошел утром в многоэтажке в Ногинске. Момент попал на камеры видеонаблюдения, кадры со взрывом появились в Сети.

По предварительным данным, в результате взрыва газа в доме Ногинска пострадали восемь человек, среди них двое детей. На месте продолжают работать спасатели, нескольких человек извлекают из-под завалов. Погибших нет. Всех пострадавших госпитализировали в Ногинскую ЦРБ.

Взрыв газа в многоэтажке Ногинска произошел утром в среду. В пресс-службе МЧС по Московской области ранее сообщили, что в результате были полностью разрушены восемь квартир. В соседнем доме выбило стекла.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе регионального МЧС Сергею Полетыкину, вице-губернатору Евгению Хромушину и зампреду Роману Каратаеву выехать на место и оказать жильцам дома всю необходимую помощь.

По факту взрыва газа в доме СК завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура также организовала проверку.

Причина взрыва пока неизвестна, обстоятельства выясняются.