СК открыл уголовное дело после взрыва газа в Ногинске

Открыто уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме Ногинска. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ)», — сказала помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

Она также добавила, что под завалами, возможно, еще находятся люди. Взрыв газа произошел утром 8 сентября. В результате частично обрушились квартиры на втором, третьем и четвертом этажах. На месте работают сотрудники МЧС. Известно, что спасены три человека, в том числе два ребенка. Причины взрыва пока не известны. Региональная прокуратура также начала проверку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил вице-губернатору региона Евгению Хромушину, зампреду Роману Каратаеву и руководителю подмосковного МЧС Сергею Полетыкину выехать на место взрыва газа в Ногинске и оказать людям всею необходимую помощь.

По последним данным, пострадали пять человек. Об этом сообщила глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова.