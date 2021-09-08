Два человека погибли при взрыве газа в Ногинске. Об этом сообщила представитель регионального главка Следственного комитета (СК) Анна Тертичная.

«По предварительным данным, пять пострадавших, двое погибших — женщина и мужчина», — процитировал «Интерфакс» слова Тертичной.

Взрыв газа произошел утром в среду в панельной многоэтажке в Ногинске. В результате в одном из подъездов обрушились квартиры со второго по четвертый этаж. Взрыв был такой мощности, что выбило окна в соседних домах. Причины ЧП выясняются. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура также организовала проверку.

После взрыва газа трех человек госпитализировали в больницу. МЧС сообщали, что на тот момент, предварительно, двое находятся под завалами.