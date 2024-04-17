Происшествия 17 апреля 2024, 08:56 Жителей более 40 улиц эвакуировали за ночь в Кетово Правительство Курганской области: в Кетово ночью эвакуировали жителей 46 улиц РИА «Новости»

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Из-за резкого подъема воды в Кетово ночью эвакуировали жителей 46 улиц. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

По данным на 08:00 (06:00 по московскому времени) уровень воды в Тоболе в районе Кетово составил 10 метров 36 сантиметров.

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«Уровень воды в районе Кургана продолжает расти. Преодолена опасная отметка», — передали власти.

В районе Кургана вода в реке Тобол тоже стремительно поднимается, за два часа ее уровень вырос еще на 18 сантиметров и достиг 883 сантиметров. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа нужно срочно эвакуироваться, сообщили в администрации.

Забирайте детей, маломобильных и пожилых родственников, не оставляйте в зоне риска домашних животных. Берите документы и ценные вещи, Выезжайте. Не ждите, когда вода подойдет к вашему дому. правительство Курганской области

В Курганской области сохраняется сложная паводковая ситуация. При этом многие жители сначала отказались эвакуироваться, несмотря на предупреждения о надвигающейся волне паводка. Они не поверили в серьезность угрозы. Губернатор Вадим Шумков неоднократно призывал людей собрать вещи и выехать из зоны подтопления.

Ранее местная жительница Мария рассказала, что Тобол уже заполнился, идет по рукавам. Микрорайоны и садовые некоммерческие организации уходят под воду.