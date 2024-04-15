Важное 15 апреля 2024, 15:22 «Не нужно уповать на авось». Жителей Кургана призвали срочно эвакуироваться Губернатор Шумков: жителям Кургана нужно срочно эвакуироваться Пресс-служба МЧС

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На Курган идет «колоссальный объем воды», жителям нужно срочно эвакуироваться. Об этом предупредил губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале.

«Немедленно эвакуируйтесь из СНТ, ДНТ и подтапливаемых частей микрорайонов правобережной части, а также расположенных до дамбы с левобережной части города Кургана СНТ, ДНТ и микрорайонов города. <…> Не нужно уповать на авось и на то, что заливало и в прежние годы и все обходилось», — призвал глава региона.

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Он отметил, что космоснимок, на котором видна голова паводка, сделали ночью, фотоснимок — уже днем. Очень медленное снижение уровня воды в Звериноголовском также указывает на огромный объем движущейся по Тоболу водной массы.

Паводок уже отрезал микрорайон Нижняя Утятка, вода переливается через Малочаусовский мост. Начинает подтапливаться правобережная часть города. Существует вероятность того, что СНТ и ДНТ на правом берегу Тобола полностью отрежет и затопит. Вдобавок к собственным водам Тобола и стекающим в него вешним водам идет более 1,3 миллиарда кубометров воды из Казахстана — это в два раза больше, чем объем сбросов 1994 года.

Шумков подчеркнул, что все находящиеся под угрозой микрорайоны, садовые и дачные некоммерческие товарищества прошли «не по разу» и оповестили. Однако никакие системы информирования и эвакуации не могут быть эффективными, если жители не прислушаются к властям.

«Увозите детей, стариков, маломобильных родственников и соседей в ПВР либо к друзьям и знакомым», — резюмировал губернатор.

Он также призвал забрать документы и ценные вещи. По словам Вадима Шумкова, надвигается «не просто паводок, а реальная угроза».