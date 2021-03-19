Жильцов пострадавшего дома в Химках бесплатно разместят в гостиницах при необходимости

Сейчас жильцов дома на Зеленой улице в Химках эвакуировали после взрыва в одной из квартир. Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин заявил, что при необходимости людей могут разместить в гостиницах.

«Мы предоставим места временного размещения в Химках. Или кто захочет, может поехать к родственникам. Но у нас есть и гостиницы, места для людей будут предоставлены бесплатно», — сказал Евгений Хромушин.

По его словам, сейчас в колледже рядом с местом ЧП разворачивают место для временного размещения людей. Когда закончатся следственные мероприятия и разбор завалов, людям из четвертого подъезда разрешат забрать личные вещи до принятия решения по ремонту.

Хромушин отметил, что визуально разрушений в первом, втором и четвертом подъездах нет, однако ситуацию проверят специалисты профильной лаборатории, которые сейчас едут в Химки. Заместитель председателя правительства региона рассказал, что взрыв повредил четыре квартиры, две из них серьезно.

Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажки на улице Зеленой в Химках 19 марта. Волна разрушила перекрытия и повредила балконные ограждения. Погибли три человека, один из них ребенок. Разные травмы получили четыре жильца дома. По предварительной версии, в одной из квартир взорвался газ. Следователи завели уголовное дело о небезопасных услугах.