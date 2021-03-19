Число жертв взрыва на Зеленой улице в Химках увеличилось до трех. Еще четверо пострадали, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

По предварительной информации, в результате происшествия в Химках погибли три человека, еще четыре пострадали Минздрав Подмосковья.

По данным ведомства, пострадавших отвозят в больницы региона. На месте ЧП работают восемь бригад территориального центра медицины катастроф, 13 бригад скорой медицинской помощи. Задействована санитарная авиация.

Взрыв прогремел в девятиэтажке в Химках на улице Зеленая в первой половине дня 19 марта. После взрыва начался пожар, который потушили через час. В МЧС уточнили, что в результате происшествия обрушились межэтажные перекрытия между восьмым и девятым этажами, повреждены балконные ограждения. По предварительным данным, в доме мог взорваться газ. Один из трех погибших — трехлетний ребенок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил на место ЧП заместителя председателя правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина.