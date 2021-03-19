Взрыв и пожар произошли в девятиэтажке в Химках. Прямая трансляция

Утром 19 марта в жилой девятиэтажке в Химках произошел взрыв, а затем начался пожар. Три человека погибли. На месте работают спасатели. «360» следит за ходом событий.

12:30 Открыто уголовное дело о небезопасных услугах.

12:20 Стало известно, что 14 жителей этого дома разместят в гостинице. Для них уже подготовлены номера.

12:19 На месте находятсявосемь бригад территориального центра медицины катастроф, 13 бригад скорой медицинской помощи. Кроме того, задействована санитарная авиация.

12:17 «По предварительной информации, в результате происшествия в Химках погибло три человека, еще четверо пострадали. Пострадавшие госпитализируются в медицинские организации Московской области для оказания необходимой медпомощи», — заявили в региональном Минздраве.

12:13 Еще одного ребенка достали из-под завалов. Количество жертв увеличилось до трех человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

12:12 Пункт временного размещения открыли в гимназии № 16. Она находится по адресу: улица Зеленая, дом 22.

Главное к 12:10:

▪️погибли два человека: мужчина и трехлетний ребенок;

▪️пострадали тоже двое: у женщины перелом ноги, а у 12-летнего мальчика травма головы;

▪️предварительная причина — взрыв бытового газа;

▪️разрушенными оказались перекрытия между 8 и 9 этажами;

▪️от газа отключили 36 квартир;

▪️сейчас пожар, который начался после взрыва, потушен;

▪️прокуратура начала проверку;

▪️губернатор Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь жильцам и разобраться в причинах взрыва.

12:06 По предварительной информации, в одной из квартир взорвалась плита.

12:03 Сотрудники «ХимСпаса» разворачивают палатку для пожарных, чтобы обеспечить их горячим питанием.

11:59 В ГУ МЧС по региону уточнили, что первая информация о ЧП поступила в 10:24. «Произошло обрушение межэтажных перекрытий между восьмым и девятым этажами, нарушение кирпичных балконных ограждений», — добавили в ведомстве.

11:55 На место взрыва приехал мэр Химок Дмитрий Волошин.

11:50 По данным Telegram-канала Mash, погибшему ребенку было три года. Второй погибший — мужчина, который жил этажом ниже.

11:46 Официальный комментария Минэнерго Подмосковья: «В городе Химки [по адресу] улица Зеленая, дом 16, квартира 137 произошел взрыв в жилом доме. На место выехала бригада АО «Мособлгаз» для выяснения причины взрыва».

11:45 На место также выехал зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

11:44 Губернатор Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь жильцам пострадавшего дома в Химках, а также разобраться в причинах произошедшего взрыва.

11:42 Открытое горение ликвидировано.

11:41 Второго ребенка извлекли из-под завалов. Он без сознания, сообщило РИА «Новости. В МЧС «360» сообщили, что ребенок погиб.

11:40 Известно, что у мальчика травма головы, а у женщины травма ноги.

Штаб МЧС на месте взрыва. Источник фото: телеканал «360»

11:36 Пострадали четыре человека. Среди них двое детей. Всех госпитализировали.

11:34 После взрыва в Химках 36 квартир отключили от газа, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго региона.

11:32 Предварительной причиной ЧП МЧС назвало взрыв газа.

11:29 Ликвидацией последствийпожара заняты 57 человек и 15 единиц техники.

11:26 Площадь обрушений между этажами — 25 квадратных метров.

11:25 Что известно о доме, где все произошло: он девятиэтажный, в нем четыре подъезда, газифицирован.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

11:17 Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил заместителя Правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина в Химки, чтобы разобраться в причинах взрыва.

11:15 Из-под завалов вытащили ребенка. Площадь обрушения между этажами — 25 квадратных метров.

11:12 Известно об одном погибшем.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

11:00 По данным источника «360», взрыв прогремел в девятиэтажном доме на улице Зеленая.

10:55 На место отправились пожарные.

10:50 МЧС сообщило о ЧП в Химках. В одном из жилых зданий произошли взрыв и пожар.