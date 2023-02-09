Происшествия 09 февраля 2023, 05:39 Горячую линию открыли в Новосибирске после взрыва газа в жилом доме

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В Новосибирске открыли горячую линию в связи с обрушением части жилого дома из-за взрыва бытового газа. На телефон доверия Главного управления МЧС России принимаются звонки, связанные с происшествием в Заельцовском районе.

«В связи с обрушением в пятиэтажном доме по улице Линейная в Новосибирске открыта горячая линия. На телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области 8 (383) 23-99-999 принимаются звонки, связанные с происшествием в Заельцовском районе», — говорится в сообщении.

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В МЧС уточнили, что пожарные и спасатели продолжают вести разбор завалов на месте обрушения части пятиэтажного дома. Пожарные также продолжают борьбу с огнем - сейчас он охватил третий, четвертый и пятый этажи.

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Жителей, которые до сих пор остались в здании, эвакуируют с помощью трехколенных лестниц и высотной техники.

Ранее стало известно, что число жертв увеличилось до двух, еще шесть человек пострадали.