Происшествия 25 августа 2023, 18:00 Женщина, сбившая трех детей на западе Москвы, вышла по УДО Женщину, сбившую трех детей на пешеходном переходе в Москве, освободили по УДО РИА «Новости»

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Скопинский районный суд Рязанской области условно-досрочно освободил Валерию Башкирову, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в районе Солнцево в Москве. ДТП произошло в 2021 году. Постановление об освобождении опубликовали на сайте суда.

Согласно данным, ходатайство об УДО в отношении Валерии Башкировой поступило в конце июня, а 2 августа его удовлетворили, 18 августа оно вступило в силу.

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ДТП произошло в июле 2021-го года. Валерия Башкирова ехать за рулем автомобиля Mazda. Она отвлеклась на телефон и не заметила троих детей, которые переходили дорогу. Двое из них погибли, одного госпитализировали.

Изначально Башкирову посадили под домашний арест, а затем перевели в СИЗО. Суд приговорил Валерию Башкирову к пяти годам колонии-поселения.