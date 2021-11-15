Суд приговорил сбившую детей в Солнцеве к тюрьме

Суд приговорил Валерию Башкирову к пяти годам лишения свободы — отбывать наказание девушка будет в колонии-поселении. Кроме того, ее лишили прав заниматься деятельностью, которая связана с вождением, на 2,5 года.

Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры Москвы Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев», — уточнили в ведомстве.

Ранее прокурор требовал отправить Валерию Башкирову в исправительную колонию общего режима на шесть лет. Кроме того, он настаивал на необходимости на три года запретить ей заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Валерия Баширова сбила трех детей на пешеходном переходе в Солнцеве 16 июня. В результате полученных травм двое детей скончались в больнице — им было три и четыре года. Девятимесячный ребенок пострадал — он получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.