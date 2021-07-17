Сбившую трех детей на переходе в Москве отправили под домашний арест

Сбившую трех детей на пешеходном переходе в Москве Валерию Башкирову отправили под домашний арест. Никулинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия. Об этом сообщили на сайте московской прокуратуры.

Башкирова за рулем Mazda накануне сбила трех детей, которые вместе с двумя взрослыми переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Это произошло на улице Авиаторов в Солнцево.

Основной удар на себя приняли дети. Все трое — мальчики, самому младшему из них девять месяцев. Их госпитализировали. В самом тяжелом состоянии находился старший ребенок в возрасте пяти лет, у него был перелом основания черепа. Мальчика доставили в медучреждение на вертолете. Врачи около восьми часов боролись за его жизнь. Ночью он скончался. Двое других остаются в больнице, они получили сотрясения мозга и закрытые черепно-мозговые травмы, у четырехлетнего мальчика также перелом голени.

Девушку, которая находилась за рулем, обвинили в нарушении правил, повлекшем смерть по неосторожности. Статья, по которой ее обвиняют, предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы.