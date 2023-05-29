Происшествия 29 мая 2023, 09:40 Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на юге Кузбасса Землетрясение зафиксировали около Таштагола на юге Кузбасса Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Землетрясение интенсивностью 4,3 балла по шкале MSK64 произошло на юге Кузбасса. Об этом проинформировал сайт Алтае-Саянского филиала Федерального Исследовательского Центра Единой Геофизической Службы РАН.

Сейсмособытие зафиксировали 28 мая в 23:14 по местному времени. Подземные толчки произошли в девяти километрах от города Таштагола, в районе хребта Бийская Грива. По данным ученых, землетрясение носило естественный характер. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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Сейсмологи 29 мая зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4 на севере Сахалина. Эпицентр находился в 23 километрах западнее села Сабо в Охинском районе. Очаг залегал на глубине двух километров.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Японии. Сейсмособытие зафиксировали 26 мая. Очаг подземных толчков находился на глубине 50 километров. Вечером 25 мая в Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки зафиксировали в поселке Ольгинка. Никто не пострадал. В МЧС поступило 13 обращений от населения.