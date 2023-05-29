Происшествия 29 мая 2023, 02:54 Землетрясение произошло на севере Сахалина Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Сахалине РИА «Новости»

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Сейсмологи зарегистрировали на севере Сахалина землетрясение магнитудой 4,4. Об этом ТАСС сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Она отметила, что эпицентр находился в 23 километрах западнее села Сабо в Охинском районе. Очаг подземных толчков зафиксировали на глубине двух километров.

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По данным сейсмологов, местные жители могли ощутить подземные толчки силой до четырех баллов. В настоящее время продолжается сбор информации.

Пару дней назад землетрясение произошло в Туапсинском районе Краснодарского края, его магнитуда составила 4,3. Как сообщало краевое ГУ МЧС, землетрясение зафиксировали около 22:05 в поселке Ольгинка.

В этот же день сейсмологическое событие случилось в расположенной на востоке Турции провинции Малатья. По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, магнитуда подземных толчков составила 4,1. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 6,96 километра.