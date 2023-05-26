Мир 26 мая 2023, 15:14 Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Японии

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Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали у берегов Японии к востоку от Токио. Об этом сообщили на сайте телеканала «Звезда» со ссылкой на данные Национального метеорологического управления Японии.

Очаг подземных толчков находился на глубине 50 километров, в домах сработала система предупреждения о сейсмической активности. Информацию о природной стихии транслировали по всем телеканалам Японии.

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Отмечается, что никаких данных о пострадавших и разрушениях при землетрясении нет.