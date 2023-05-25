Происшествия 25 мая 2023, 23:27 Землетрясение произошло в Туапсинском районе Краснодарского края МЧС: землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Туапсинском районе Краснодарского края Pxhere

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Вечером 25 мая в Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС на своем сайте.

По данным ведомства, землетрясение зафиксировали около 22:05 в поселке Ольгинка.

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«На глубине пять километров сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,3 по шкале Рихтера, интенсивностью четыре-пять баллов», — сказано в сообщении краевого ведомства.

В МЧС поступило 13 обращений от населения.

Погибших и пострадавших при землетрясении нет. В штатном режиме работают объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения.

В этот же день землетрясение произошло в расположенной на востоке Турции провинции Малатья. По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда подземных толчков составила 4,1. Эпицентр землетрясения находился на глубине 6,96 километра. Сильнее всего подземные толчки ощутили жители города Пютюрге. О разрушениях и пострадавших информации не поступало. Известно, что первые толчки зафиксировали в районе 18:00 (время совпадает с московским).