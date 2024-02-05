Происшествия 05 февраля 2024, 13:11 Заваленную потоком грязи железную дорогу в Сочи расчистили МЧС России: железную дорогу на Кубани расчистили от последствий селя

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Пострадавший при сходе селя участок железной дороги в Краснодарском крае расчистили. Работы показало МЧС России.

«Специалисты ЮРПСО МЧС России установили световые башни и расчистили участок железной дороги с помощью спецтехники», — сообщила пресс-служба.

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Сель в Лазаревском районе сошел в ночь на 5 февраля после сильных дождей, которые залили дороги в Сочи. Потоки грязи, камней и ветки обрушились на железнодорожные пути на перегоне Дагомыс — Лоо. На кадрах с места аварии видно, как экскаватор расчищал пути ночью под дождем. Задержали шесть поездов, отменили курсирование 10 электричек. Пассажиры рассказали «360», как добирались в пункт назначения с промежуточной пересадкой на автобус.

От непогоды в Сочи пострадал восьмиэтажный дом. Поток грязи на Клубничной улице разрушил бетонные плиты и выбил окно в одной из квартир. Местная жительница заявила «Известиям», что в Дагомысе отключали электричество.