Эксклюзив 05 февраля 2024, 09:03 «Предупредили, что едем до Дагомыса». Пассажиры — о сходе селя на железную дорогу в Сочи Пассажиры задержанных из-за селя поездов в Сочи сообщили о пересадке на автобусы

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В Лазаревском районе города-курорта Сочи сошел сель. Грязевой поток обрушился на железнодорожные пути, остановились несколько поездов. Пассажиры рассказали «360», что часть пути пришлось проехать на автобусах.

«Мы выехали из Адлера в 05:15 утра, на „Ласточке“. Нас сразу предупредили, что едем до Дагомыса, а там пересаживаемся на автобусы и едем до Лоо, а там нас ждет „Ласточка“, и уже до Краснодара. В данный момент мы уже в поезде в Лоо», — сообщил один из путешественников.

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По его словам, РЖД предоставили автобусы и организовали пересадку. Однако другой пассажир сообщил, что пришлось провести три часа на улице. Еще один заявил «360», что так и не дождался обещанного транспорта, поехал на маршрутке.

Телеканал «360»

«Мы ехали в поезде, из Воркуты. Ни о каких автобусах речи не было. Вышли из поезда, человек 50. Ждали автобус, хоть какой-то. В итоге через три часа сели в маршрутный автобус. Никаких бесплатных не было», — заявил он.

Сель объемом более пяти тысяч кубометров сошел на перегоне Дагомыс — Лоо примерно за час до полуночи. Сначала пресс-служба РЖД сообщала о задержке двух электричек, затем их количество увеличилось до шести, а на 5 февраля отменили 10 поездов, в том числе Туапсе — Имеретинский Курорт и Туапсе — Аэропорт Сочи. Компания привлекла к расчистке свыше 100 железнодорожников, еще 39 человек и семь единиц техники участвовали от МЧС Краснодарского края.

В выходные в Сочи прошел сильный ливень, вода подтопила дороги. В Центральном районе города сель сошел на жилой дом сошел сель.