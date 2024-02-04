04 февраля 2024, 16:11
Мощный ливень обрушился на Сочи
Дороги в Сочи подтопило из-за сильного ливня
Сильный ливень обрушился на город-курорт Сочи, спровоцировав подтопления на дорогах. Об этом сообщил Telegram-канал «Любимый Сочи».
Очевидцы рассказали, что на объездной недалеко от съезда на Тепличную улицу прямо на дороге образовался грязевой фонтан. Вода окатывала проезжавшие мимо автомобили.
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На улице Чебрикова и в Виноградном переулке затопило проезжую часть. В одном из районов Сочи из-за дождя упало дерево, повредив два припаркованных автомобиля.
На сайте Gismeteo объявили предупреждение об ухудшении погоды в городе. В Сочи 4 и 5 февраля будут лить сильные дожди, переходящие в мокрый снег. Ветер усилится до 20-25 метров в секунду. На дорогах будет скользко, водителям следует соблюдать скоростной режим.
Ранее в Сочи предупредили о сильном шторме с высотой волн до пяти метров.
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