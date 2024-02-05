Происшествия 05 февраля 2024, 00:01 Ливень вызвал сход селя на жилой дом в Сочи Сошедший из-за ливня сель разбил окна на первом этаже дома в Сочи РИА «Новости»

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Обрушившиеся на Сочи проливные дожди привели к сходу селя в Центральном районе города. Поток грязи обрушился на восьмиэтажный жилой дом на Клубничной улице и выбил панорамные окна в одной из нижних квартир. Видео от владельца пострадавшей недвижимости опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

Автор видео показал, что уцелевшее в рамах стекло измазано грязью. По словам владельца квартиры, съезжающую к дому почву держали бетонные плиты. Но сильный ливень размыл конструкцию и сформировал сель, который понесся в сторону жилого дома и ударил в панорамное окно. В результате происшествия никто не пострадал.

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Пришедший в город-курорт ливень затопил дороги. По словам очевидцев, в районе Тепличной улице образовался фонтан из грязи, через который вынужденно проезжали водители. Кроме того под воду ушла проезжая часть на улице Чебрикова и в Виноградном переулке.

По прогнозу синоптиков, осадки останутся в Сочи до понедельника, 5 февраля, но на смену сильным дождями придет мокрый снег, а ветер усилится до 20-25 метров в секунду.