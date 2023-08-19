19 августа 2023, 20:42
Заправки Дагестана проверят на безопасность после трагедии на АЗС в Махачкале
Глава Ростехнадзора: ведомство проверит все заправки Дагестана
Ростехназдор по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова проверит работу всех АЗС на территории Дагестана. Об этом руководитель ведомства Александр Трембицкий сообщил на встрече с главой республики Сергеем Меликовым, сообщила его пресс-служба.
«По поручению генпрокурора начнется проверка всех АЗС на территории республики, начиная с Махачкалы. При необходимости будем привлекать работников центрального аппарата», — заявил Трембицкий.
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Он обратил внимание на необходимость отыскать грань между ослаблением административного давления и тем, как именно бизнес ведет свою хозяйственную деятельность.
ЧП на автозаправочной станции в Махачкале произошло в понедельник, 14 июня. Эпицентр первого взрыва находился напротив АЗС. После этого пожар перекинулся на заправку, где загорелись и взорвались цистерны с топливом.
В результате погибли 35 человек, более 100 получили ранения разной степени тяжести. Более 400 домов были повреждены, одно здание — полностью разрушено.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной трагедии стала недобросовестность как предпринимателей, так и надзорных органов.
В четверг, 17 августа, суд арестовал бизнесмена Эльдара Насрулаева, который арендовал склад удобрений на станции техобслуживания напротив АЗС. На нем незаконно хранились почти 100 тонн селитры. По версии следствия, из-за нарушения техники безопасности один из баллонов с селитрой взорвался.
Пожары
Взрывы
Взрыв в Махачкале 14 августа
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