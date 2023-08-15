Происшествия 15 августа 2023, 02:11 Глава Дагестана рассказал о причинах взрыва на АЗС Глава Дагестана Меликов: пожар на АЗС произошел из-за взрыва напротив автозаправки РИА «Новости»

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Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что изначально эпицентр взрыва находился напротив АЗС. После этого пожар перекинулся на заправку, где загорелись и взорвались цистерны с топливом. Об этом глава региона рассказал телеканалу РГВК «Дагестан».

«Причины и характер взрыва устанавливаются. С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар», — заявил Меликов.

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Сейчас на месте ЧП развернут оперативный штаб. Продолжаются работы по пожаротушению. Все службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы.

По словам Меликова, в результате взрыва пострадали более 60 человек, 12 из них погибли. Оперативный штаб будет принимать решения по оказанию необходимой помощи пострадавшим, в том числе психологической.

Кроме того, необходимо восстановить инфраструктуру пострадавшего участка.

«Для того, чтобы восстановить движение по федеральной трассе, с утра будут предприняты все меры», — сказал глава республики.

Глава региона призвал жителей Махачкалы сохранять спокойствие и не препятствовать работе спецслужб.

Ранее МЧС России сообщило, что пожарные ликвидировали открытое горение на месте взрыва на АЗС. В данный момент проводится проливка и разборка конструкций.