Происшествия 22 мая 2023, 14:28 Белгородские власти подтвердили проникновение ДРГ в область Белгородский губернатор Гладков сообщил о группе боевиков ВСУ в Грайвороновском округе РИА «Новости»

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Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайвороновского округа. Военные, пограничники и бойцы Росгвардии начали поиски боевиков для последующей ликвидации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы России вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал глава региона. Гладков пообещал, что все подробности сообщит позже.

О столкновении российских военных и украинских диверсантов в районе деревни Дроновки, входящей в Грайвороновский округ, ранее сообщил Telegram-канал Shot. По его информации, в противостоянии принимает участие военная техника, в том числе несколько дронов.

Грайвороновский округ утром в понедельник, 22 мая, пережил серьезный обстрел со стороны украинских боевиков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о падении части ракеты в огороде дома в деревне Антоновке, минометном обстреле села Козинка, сгоревшем складе сена в селе Гора-Подол и падении снарядов на территории промышленного предприятия в окружном центре.

Также под обстрелом ВСУ оказалось село Глотово, где ранения получили мужчина и женщина. Врачи диагностировали у них минно-взрывные ранения. Жительницу села отправили в реанимацию в тяжелом состоянии, мужчина остался в состоянии средней тяжести.